Roßla/MTU. Die JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex) und die SG Döllnitz haben sich am Sonntag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 3:5 (1:3).

Gleich nach Anpfiff schoss Pascal Hilpert das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Paul Seifert den Ball ins Netz (7.).

7. Minute JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex) und SG Döllnitz im Gleichstand – 1:1

Es stand Unentschieden. Die SG Döllnitz e.V. konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Levin Taylor Querfeld schoss und traf in der 12. Minute, gefolgt von Cedric Joel Petzold (29.). Die JSGer nahmen aber nochmal Anlauf. Luis Apel versenkte den Ball in Minute 53. Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Schkopauern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Cedric Joel Petzold schoss und traf in Minute 65 noch einmal. Die JSGer blieben ihnen auf den Fersen. Paul Blitz traf in Minute 85. Spielstand 4:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Roßla

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 15

Nur drei Spielminuten später konnte Petzold (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex) – SG Döllnitz

JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex): Heilek – Ermisch, Blitz, Meier, Wagner, Hilpert, Apel, Anhalt (27. Krause), Feind, Freitag

SG Döllnitz: Plätzmüller – Eckert (23. Trisch), Mehlhose, Petzold, Ofiara, Querfeld, Voigt, Lizon, Harmatha, Bültermann, Seifert

Tore: 1:0 Pascal Hilpert (5.), 1:1 Paul Seifert (7.), 1:2 Levin Taylor Querfeld (12.), 1:3 Cedric Joel Petzold (29.), 2:3 Luis Apel (53.), 2:4 Cedric Joel Petzold (65.), 3:4 Paul Blitz (85.), 3:5 Cedric Joel Petzold (88.); Schiedsrichter: Jenny Wendrich (Südharz); Zuschauer: 40