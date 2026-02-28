Die SG Wippertal (flex) hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) mit 3:6 (1:1).

Mansfeld/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich die SG Wippertal (flex) und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) am Samstag 3:6 (1:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Elias Valentin das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Gordon Kindeleit den Ball ins Netz (30.).

Minute 30 SG Wippertal (flex) gleichauf mit JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 1:1

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die JSGer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Mit einem Doppelpack von Elias Valentin erlangte die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) einen Vorsprung. Die Mansfelder blieben ihnen auf den Fersen. Jason Sturm schoss und traf in der 66. Spielminute. Eine echte Gefahr stellte das für die JSGer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Valentin schoss und traf in der 73. Minute ein weiteres Mal. Zu all dem Jammer lenkte der Mansfelder den Ball in der 84. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die JSGer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Till Krüger versenkte den Ball in der 87. Minute. Spielstand 6:2 für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Julius Randhahn den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Mansfelder aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Kaiser (62. Thomas), Kindeleit, Apelt, Schinke (90. Beutler), Sturm, Gießler, Porth (62. Vondran), Randhahn

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Siebert (50. Brach), Thiede (35. Theuring), Krüger (88. Schmidt), Schaibler, Störmer, Ruß (60. Zabel), Valentin, Hattwig

Tore: 0:1 Elias Valentin (29.), 1:1 Gordon Kindeleit (30.), 1:2 Elias Valentin (51.), 1:3 Elias Valentin (54.), 2:3 Jason Sturm (66.), 2:4 Elias Valentin (73.), 2:5 Cedric Schinke (84.), 2:6 Till Krüger (87.), 3:6 Julius Randhahn (90.); Schiedsrichter: Nico Niedzwiedz (Luth.Eisleben); Zuschauer: 44