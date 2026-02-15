Kein Punktgewinn für SV Blau-Weiß Dölau: Im eigenen Stadion musste das Team am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) einstecken.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Blau-Weiß Dölau und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Leon Reso das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Aber die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 28 wurde das Gegentor durch Maximilian Klein erzielt.

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Constantin Preuß/Nietleben (47.), gefolgt von Felix Blautzik (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den Nietlebener SV Askania 09 (Flex).

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 12

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) steckte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Blau-Weiß Dölau noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Spieler Nummer 21 (Dölau) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 91 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – Junghahn, Junghardt (55. Khalel), Nietschmann (46. Reum), Henze (65. Leshchenko), Klein, Tyfko (55. Ecke), Kaplanidis (65. Pfeiffer)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Schröder (46. Bartsch), Seidel, Blautzik, Reso (46. Rosenheinrich), Silber, Ruppe, Müller, Wendt (46. Alali), Preuß, Wonnay

Tore: 0:1 Leon Reso (10.), 1:1 Maximilian Klein (28.), 1:2 Constantin Preuß (47.), 1:3 Felix Blautzik (76.), 2:3 (90.+1); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 30