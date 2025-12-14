Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber MSV Eisleben vor 57 Zuschauern gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit einem überlegenen 9:0 (3:0) durch.

Eisleben/MTU. 9:0 (3:0) in Eisleben: Ganze neun Bälle hat das Team von Steffen Bormann, der MSV Eisleben, am Sonntag im Tor der Besucher aus Nietleben untergebracht.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Andrin Dubova für Eisleben traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Eisleber waren aber noch längst nicht fertig: Neun Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Leandros Paris Markou erzielt.

36. Minute: MSV Eisleben baut Führung auf 2:0 aus

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Hallenser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Niclas Ebert traf in Minute 45, Ben Neugebauer in Minute 58, John Beese in Minute 72, Yannik Rische in Minute 74, Markou in Minute 83 und Yannik Rische in Minute 86. Spielstand 8:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 9

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Rische den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 9:0 ausbaute (89.). Damit war der Erfolg der Eisleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

MSV Eisleben: Bock – A. Schmidt, Rische, Engel, Beese, Dubova, Ebert, L. Schmidt, Markou

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Preuß, Wendt, Scharschuh, Thiele, Silber, Kastner, Tröger, Schröder

Tore: 1:0 Andrin Dubova (3.), 2:0 Leandros Paris Markou (36.), 3:0 Niclas Ebert (45.), 4:0 Ben Neugebauer (58.), 5:0 John Beese (72.), 6:0 Yannik Rische (74.), 7:0 Leandros Paris Markou (83.), 8:0 Yannik Rische (86.), 9:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Zuschauer: 57