Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein SG Union Sandersdorf gegen den FC Einheit Wernigerode ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Sandersdorf/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SG Union Sandersdorf und FC Einheit Wernigerode ist auf Augenhöhe geendet.

Prasidda Pandyal (FC Einheit Wernigerode) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Minute 74 SG Union Sandersdorf auf Augenhöhe mit FC Einheit Wernigerode – 1:1

Das rettende Tor für die SG Union Sandersdorf fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Marius Ihbe den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Sandersdorfer Team errang (74.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Wernigerode

SG Union Sandersdorf: Räthel – Nakano, Hamella, Ihbe, Sponholz, Brunner, Mehnert (12. Wonneberger), Schnabel, Scheibe (63. Koto'o Djouokou), Exner, Farkas

FC Einheit Wernigerode: Sparwasser – Farwig, Pillich, Radomski (63. Dörnte), Wersig, Singbeil, Kuhnhold, Lisowski, Hunter, Pandyal (81. Schlichting), St. Louis (63. Taiwo)

Tore: 0:1 Prasidda Pandyal (29.), 1:1 Marius Ihbe (74.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Marc Jünger, Julian Lucas Winkler; Zuschauer: 100