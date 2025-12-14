Kantersieg für den MSV Eisleben: Am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) einfahren. Vor 57 Zuschauern gewann das Team 9:0 (3:0).

Eisleben/MTU. Gleich neunmal hat der MSV Eisleben am Sonntag gegen die Gegner aus Nietleben eingenetzt. 9:0 (3:0) für die Eisleber.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Andrin Dubova für Eisleben traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Eisleber waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 36 wurde das zweite Tor durch Leandros Paris Markou erzielt.

MSV Eisleben führt nach 36 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steffen Bormann im gegnerischen Tor. Niclas Ebert traf in Minute 45, Ben Neugebauer in Minute 58, John Beese in Minute 72, Yannik Rische in Minute 74, Markou in Minute 83 und Yannik Rische in Minute 86. Spielstand 8:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 9

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Rische den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 9:0 erweiterte (89.). Damit war der Sieg der Eisleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

MSV Eisleben: Bock – L. Schmidt, Engel, Rische, Markou, Dubova, Ebert, Beese, A. Schmidt

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wendt, Tröger, Preuß, Kastner, Thiele, Silber, Schröder, Scharschuh

Tore: 1:0 Andrin Dubova (3.), 2:0 Leandros Paris Markou (36.), 3:0 Niclas Ebert (45.), 4:0 Ben Neugebauer (58.), 5:0 John Beese (72.), 6:0 Yannik Rische (74.), 7:0 Leandros Paris Markou (83.), 8:0 Yannik Rische (86.), 9:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Zuschauer: 57