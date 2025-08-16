Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimbonus half der SG Wippertal (flex) am Samstag nicht, als sie sich vor 40 Zuschauern mit 1:3 (0:1) gegen die Turbine Halle II verabschieden musste.

Mansfeld/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Tino Fiedler mit 1:3 (0:1) gegen Halle geschlagen geben müssen.

Pius Kerscher traf für den Turbine Halle II in Minute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor konnten die Mansfelder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Julius Randhahn den Ball ins Netz.

SG Wippertal (flex) Kopf an Kopf mit Turbine Halle II – 1:1 in Minute 55

In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle II steckte zweimal Gelb ein. Die SG Wippertal e.V. (flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tino Fiedler. Unentschieden. Halles Tim Natusch konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Schon drei Minuten darauf konnte Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (Halle) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 3:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Mansfelder sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Turbine Halle II

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Heidler, Sturm (72. Thomas), Gießler, Kindeleit, Porth, Schinke, Kaiser (84. Hedlich), Randhahn, Vondran (87. Klötzer), Apelt

Turbine Halle II: Frehse – Heidelberger, Herz (46. Nwancha), Dichtl, Neumann, Kerscher, Nwanevu, Zaeske, Förster, Natusch, Hildebrandt

Tore: 0:1 Pius Kerscher (19.), 1:1 Julius Randhahn (55.), 1:2 Tim Natusch (84.), 1:3 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (87.); Schiedsrichter: Rainer Burow (Sangerhausen); Zuschauer: 40