Eine Niederlage für den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) besiegelte den 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die JSG Halle Nord mit 1:2 (1:2).

Halle/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und die JSG Halle Nord am Sonntag 1:2 (1:2) getrennt.

In Minute 12 schoss Robin Enrico Theibach das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die JSGer konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Felix Blautzik der Torschütze (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Kurz vor dem Pfiff konnte Tom Lehmann (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die JSGer Elf erzielen (33.).

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – JSG Halle Nord

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Schröder, Wendt, Möhwald, Thiele, Wonnay, Bartsch, Reso, Scharschuh (20. Rosenheinrich), Preuß, Blautzik

JSG Halle Nord: Renner – Hapke, Hengmith, Dreier, Machatsch, Marks, Liehmann, Lehmann, Theibach, Hufenreiter, Heumann

Tore: 0:1 Robin Enrico Theibach (12.), 1:1 Felix Blautzik (23.), 1:2 Tom Lehmann (33.); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 31