Mit einer Niederlage für den SV Eintra. Lüttchendorf endete der 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Hettstedt mit 1:2 (0:1).

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Vor 196 Zuschauern hat sich das Team von Christian Bölke mit 1:2 (0:1) gegen Hettstedt eine Niederlage eingestehen müssen.

Es waren schon 33 Minuten des Spiels vergangen, als Bohdan Savenko für Hettstedt traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Hettstedter in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tom Wienholz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

SV Eintra. Lüttchendorf sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 62

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Tim Drosihn, den Ball ins Netz zu befördern und den Mansfeldern noch ein Tor zu bescheren (75.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Hettstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Eintra. Lüttchendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Hettstedt

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Drosihn, Gerlach, Siebald, Stoye, Siebenhühner, Kastrati (62. Hajdarpasic), Kolle, Schulze, Horlbog, Schlegel

FC Hettstedt: Meinicke – Döring, Svitiukha, Savenko, Prokhorenko, Doberenz (87. Lettau), Kemnitz (82. Klymenko), Wienholz, Krey (58. Vollmann), Krey, Stein

Tore: 0:1 Bohdan Savenko (33.), 0:2 Tom Wienholz (62.), 1:2 Tim Drosihn (75.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Peter Dännhardt; Zuschauer: 196