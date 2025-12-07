Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen die Turbine Halle II fuhr die SG Buna Halle-Neustadt am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI ein.

Halle/MTU. Die 20 Besucher auf dem Sportplatz Buna Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Halle mit 2:1 (2:0) knapp.

Mohamad Saleh Abdulhamid (SG Buna Halle-Neustadt) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle II kassierte einmal Gelb (20.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Abdulhamid den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 7

Doppelpack von Mohamad Saleh Abdulhamid bringt SG Buna Halle-Neustadt 2:0 in Führung – 42. Minute

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die Turbine Halle II musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Pause. Neun Minuten nach Anpfiff gelang es Richard Nnamdi Menzer, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (54.). Die SG Buna Halle-Neustadt rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – Turbine Halle II

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Seym, Ivanko, Abdulhamid (73. Riethe), Ballhaus, Gerlach, Taher, Ali, Vernau, Dong, Manndou

Turbine Halle II: Frehse – Menzer, Völker, Merschky (46. Herz), Dichtl, Nwancha, Runge, Neumann, Nwanevu (46. Schroeder), Alassaf Alasaad

Tore: 1:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (10.), 2:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (42.), 2:1 Richard Nnamdi Menzer (54.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 20