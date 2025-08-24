Dem SV Blau-Weiß Dölau glückte es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, die SG Einheit Halle (Flex) mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 30 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 30 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Tim Jamie Müller (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (10.). Nazar Tyfko traf für den SV Blau-Weiß Dölau e.V. in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Hallenser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Maximilian Klein der Torschütze (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

SV Blau-Weiß Dölau mit 2:0 vorne – Minute 48

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. kassierte dreimal Gelb.

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach der Pause gelang es Spieler Nummer 5, den Ball ins Netz zu befördern (77.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Hallenser sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Einheit Halle (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – Klein, Junghardt (68. Valieiev), Nietschmann, (46. Mahmo), Tyfko (29. Kaplanidis), Henze, (46. Mann), Junghahn

SG Einheit Halle (Flex): – Yildiz, Würfel, Sharka, Müller, Kammerer, Barrot, Efionayi Efe (34. Ahmadi), Müller, Wessely

Tore: 1:0 Nazar Tyfko (16.), 2:0 Maximilian Klein (48.), 3:0 (77.); Schiedsrichter: Tim Jamie Müller (Halle); Zuschauer: 30