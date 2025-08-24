Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI durfte sich der SV Blau-Weiß Dölau vor 30 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die SG Einheit Halle (Flex) freuen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 30 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Tim Jamie Müller (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (10.). Nach lediglich 16 Minuten schoss Nazar Tyfko das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Dölau noch einen drauf: In Minute 48 wurde das zweite Tor durch Maximilian Klein erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

SV Blau-Weiß Dölau führt mit 2:0 – Minute 48

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. kassierte dreimal Gelb.

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Spieler Nummer 5, den Ball ins Netz zu befördern (77.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Einheit Halle (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – (46. Mahmo), (46. Mann), Nietschmann, Henze, Tyfko (29. Kaplanidis), Klein, Junghahn, Junghardt (68. Valieiev)

SG Einheit Halle (Flex): – Müller, Efionayi Efe (34. Ahmadi), Müller, Kammerer, Sharka, Barrot, Yildiz, Wessely, Würfel

Tore: 1:0 Nazar Tyfko (16.), 2:0 Maximilian Klein (48.), 3:0 (77.); Schiedsrichter: Tim Jamie Müller (Halle); Zuschauer: 30