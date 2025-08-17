Für den Gastgeber Roter Stern Sudenburg endete das Spiel gegen die Union 1861 Schönebeck am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einer 5:5 (2:2)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der Roter Stern Sudenburg und die Union 1861 Schönebeck am Sonntag 5:5 (2:2) getrennt.

Lukas Helmel traf für die Union 1861 Schönebeck e.V. in Minute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Schönebecker konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Hassan Abdi Abdiwahaab der Torschütze (30.).

Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck – 1:1 in Minute 30

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Schönebecker konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Lukas Helmel schoss und traf in Minute 40 zum zweiten Mal. Die Berliner blieben ihnen auf den Fersen. Yannik Elze traf in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (48.). Die Schönebecker nahmen aber nochmal Anlauf. Tristan Schöne versenkte den Ball in Minute 68. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Berliner legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Mit einem Doppelpack von . Es wollte den Sternern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Helmel versenkte den Ball in Spielminute 88 noch einmal. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. steckte einmal Gelb ein. Spielstand 5:4 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Philipp Maurice Schulze, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Schönebecker zu erlangen (90.+3). Der Roter Stern Sudenburg rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Union 1861 Schönebeck

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Zen Al Abeden, Elze, Moukadamou, Alkhalaf, Abdiwahaab, Fasou, Richter, Thapa, Aaraj

Union 1861 Schönebeck: – Boese, Schöne, Tromski, Wölfer, Schulze, Böhm, Meinecke, Lohre, Helmel, Staufenbiel

Tore: 0:1 Lukas Helmel (15.), 1:1 Hassan Abdi Abdiwahaab (30.), 1:2 Lukas Helmel (40.), 2:2 Yannik Elze (45.+1), 3:2 (48.), 3:3 Tristan Schöne (68.), 4:3 (85.), 5:3 (87.), 5:4 Lukas Helmel (88.), 5:5 Philipp Maurice Schulze (90.+3); Schiedsrichter: Carlo Sebastian Dattko (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 36