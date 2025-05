Dem 1. SV Sennewitz glückte es am 20. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII, die SG Einheit Halle mit 4:2 (2:1) zu besiegen. 30 Zuschauer waren live dabei.

Der 1. SV Sennewitz und die SG Einheit Halle haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 4:2 (2:1).

Es waren schon 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Ucheckukwu Francis Onoharigho für Halle traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Aber die Petersberger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 41 wurde das Gegentor durch Hank Salomon erzielt.

Tor Nummer drei schoss Fousseni Tounkara für Sennewitz (43.). Die Partie blieb spannend. Azad Yildiz traf für Halle (48). Ahmad Aldkhawi traf für Sennewitz (52). Spielstand 3:2 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 20

In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der 1. SV Sennewitz kassierte einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Aldkhawi (Sennewitz) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 4:2 gingen die Petersberger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SG Einheit Halle

1. SV Sennewitz: Hönicke – Berner, Salomon, Kovalskyy (27. Hamo), Aldkhawi, Dittrich, Ermolaev, Martin (80. Imir), Serban (27. Tounkara), Omar, Ntombela

SG Einheit Halle: Kyritz – Müller, Diallo, Onoharigho, Yildiz, Ahmadi, Sharka, Efionayi Efe, Sahan, Gajewski (35. Hein)

Tore: 0:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (25.), 1:1 Hank Salomon (41.), 2:1 Fousseni Tounkara (43.), 2:2 Azad Yildiz (48.), 3:2 Ahmad Aldkhawi (52.), 4:2 Ahmad Aldkhawi (87.); Schiedsrichter: Andreas Kräbel (Merseburg OT Geusa); Zuschauer: 30