Vor drei Jahren überraschte Tatjana Maria mit dem Halbfinaleinzug in Wimbledon. Nun ist die Ausgangslage wieder gut - in der Mittagshitze lässt die 37-Jährige jedoch eine große Chance aus.

Maria scheitert in erster Wimbledon-Runde

London - Tatjana Maria hat in der Hitze von Wimbledon die zweite Runde verpasst und die große Chance auf ein erfolgreiches Turnier beim Rasen-Klassiker liegengelassen. Die 37-Jährige verlor bei mehr als 30 Grad gegen die Amerikanerin Katie Volynets (23) am Ende entkräftet in 2:36 Stunden mit 6:3, 6:7 (4:7), 1:6.

Maria hatte in der Vorbereitung mit dem Turniersieg in Queen's aufhorchen lassen. Nun scheiterte sie nach ihrem überraschenden Halbfinaleinzug 2022 zum dritten Mal nacheinander zum Auftakt von Wimbledon.

Die Ausgangslage für einen ähnlichen Überraschungscoup wie vor drei Jahren beim Grand-Slam-Turnier im Südwesten Londons hätte kaum besser sein können. Im Duell ihrer potenziell nächsten Gegnerinnen scheiterte die an Nummer drei gesetzte Amerikanerin Jessica Pegula sensationell mit 2:6, 3:6 an der Weltranglisten-116. Elisabetta Cocciaretto aus Italien. Pegula hatte gerade erst das Rasen-Turnier von Bad Homburg gewonnen.

Ehemann und Töchter zittern in der ersten Reihe mit

Angefeuert von Ehemann und Trainer Charles-Édouard sowie den Töchtern Charlotte (11) und Cecilia (4) in der ersten Reihe auf der Tribüne lag die zweifache Mutter im ersten Satz mit 2:3 und einem Break hinten. Mit zahlreichen Vorstößen ans Netz und ihren gefürchteten unterschnittenen Bällen holte sich die Weltranglisten-45. jedoch die nächsten vier Spiele und den ersten Durchgang nach 35 Minuten.

Der zweite Satz war deutlich umkämpfter und dauerte fast anderthalb Stunden. Beim Stand von 5:4 schlug Maria zum Matchgewinn auf, ließ den Vorsprung aber ebenso wie beim 4:2 im Tie-Break ungenutzt.

Pause vor drittem Satz nützt nichts

Beide Spielerinnen verschwanden vor dem dritten Durchgang für längere Zeit aus der stechenden Sonne. Auch nach der Verschnaufpause misslang Maria der Start gründlich, schnell lag sie 0:2 und kam nicht mehr zurück. Ein Doppelfehler besiegelte das Aus.

Von den vier gestarteten deutschen Damen hatten Eva Lys und Laura Siegemund zuvor die zweite Runde erreicht, am Abend ist Qualifikantin Ella Seidel im Einsatz.