Kein Punktgewinn für Reideburger SV: Im eigenen Stadion musste das Team am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen die SG Buna Halle-Neustadt hinnehmen.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits gut angelaufen, als Fabrice Ballhaus für Halle-Neustadt traf und in Minute 56 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel dann in der Nachspielzeit: Diesmal setzte Alwin Dirk Wölflick den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.04.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 12

Reideburger SV Kopf an Kopf mit SG Buna Halle-Neustadt – 1:1 in Minute 90+4

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Azad Ali den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Halle-Neustadt sicherte (90.+6). Die Hallenser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Buna Halle-Neustadt

Reideburger SV: Schindler (68. Drüppel) – Henze, Weber, Frerichs, Mücke, Schaaff, Gläser, Reiss, Bismark (33. Grieben), Wölflick

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Vernau, Dong (72. Wagner), Ivanko, Gerlach, Menzer, Seym, Riethe (8. Solyman), Ballhaus (88. Ali), Fischer, Bornkessel (90. Phung)

Tore: 0:1 Fabrice Ballhaus (56.), 1:1 Alwin Dirk Wölflick (90.+4), 1:2 Azad Ali (90.+6); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Zuschauer: 35