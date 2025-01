Salzatal/MTU. Die Salzataler haben am Freitag dem Gegner aus Kanenaer überlegene sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Vincent Gabler (LSG Lieskau 1920 e.V.) netzte 21 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Paul Rudi Beier den Ball ins Netz (32.).

LSG Lieskau 1920 baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 32

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Aaron Höppner traf in Minute 61, Leandro Antonio Sommer in Minute 63 und Gabler zweimal in Minute 75 und 86. Spielstand 6:0 für die LSG Lieskau 1920.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2024, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 4

Nach wenigen Momenten gelang es Max Nicolas Lemke, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (90.).

Aufstellung und Statistik: LSG Lieskau 1920 – Kanenaer Sportverein

LSG Lieskau 1920: Bartsch – Möchel, Höppner (66. Seidler), Beier, Reuß, Gabler, Worm (46. J. Anders), Mann, Scheffler, M. Anders, Kowalevski (46. Sommer)

Kanenaer Sportverein: Döring – Röding, Mentzel (24. Spieler), Spindler, Wiesen (25. Hischke), Lemke, Mentzel, Zimmermann (64. Thürmer), Stephan, Noske, Fuchs

Tore: 1:0 Vincent Gabler (21.), 2:0 Paul Rudi Beier (32.), 3:0 Aaron Höppner (61.), 4:0 Leandro Antonio Sommer (63.), 5:0 Vincent Gabler (75.), 6:0 Vincent Gabler (86.), 6:1 Max Nicolas Lemke (90.); Schiedsrichter: Sebastian Bosch (Teutschenthal); Zuschauer: 41