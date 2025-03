Halle/MTU. Nach einem packenden Match haben sich die Turbine Halle II und die SG Motor Halle e.v. am Sonntag 6:5 (4:2) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Jonas Hohl für Halle traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Hallenser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Pius Kerscher der Torschütze (16.).

Turbine Halle II baut Vorsprung auf 2:0 aus – 16. Minute

Dann konnte Halle noch einen Erfolg einsacken. Ian Fynn Fiedler schoss und traf in der 28. Spielminute. Dann kamen die zurückliegenden Hallenser schließlich auch mal zum Zug: Muslim Ambani schoss und traf in der 36. Spielminute. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Hallensern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Kerscher versenkte den Ball in der 39. Spielminute zum zweiten Mal. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Muslim Ambani schoss und traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit noch einmal. Brenzlich wurde die Situation für die Hallenser nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 5:2. Mit einem Doppelpack von Luis Frießleben erlangte der Turbine Halle II einen kaum einholbaren Vorsprung. Halle legte nochmal vor. Ambani schoss und traf in Minute 64, gefolgt von Lassana Diallo (68.). Spielstand 6:4 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.03.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 14

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die Turbine Halle II kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Motor Halle e.v. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten hatten sie bereits.

In der Nachspielzeit nutzte die SG Motor Halle e.v. noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Ambani (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+1). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Motor Halle e.v.

Turbine Halle II: Worch – Kerscher, Nwanevu, Fox, Merschky, Schaaf, Hohl, Canabate Kasparek, Völker

SG Motor Halle e.v.: Kratkai – Wittrien, Diallo, Snizhko, Saedan, Ambani, Schulze, Purschwitz, Müller

Tore: 1:0 Jonas Hohl (8.), 2:0 Pius Kerscher (16.), 3:0 Ian Fynn Fiedler (28.), 3:1 Muslim Ambani (36.), 4:1 Pius Kerscher (39.), 4:2 Muslim Ambani (45.+2), 5:2 Luis Frießleben (47.), 6:2 Luis Frießleben (50.), 6:3 Muslim Ambani (64.), 6:4 Lassana Diallo (68.), 6:5 Muslim Ambani (90.+1); Schiedsrichter: Raoul Ludwig (Halle); Zuschauer: 34