Fußball-Landesliga Nord: Am Samstag war die SV Fortuna II gegenüber dem SSV Havelwinkel Warnau machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Dennis Kreibe. Der Trainer von Fortuna II musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Havelwinkel Warnau beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Philipp Seyffert (Köthen) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (16.). Mathis Lange (SSV Havelwinkel Warnau) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 45, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 9

SV Fortuna II liegt 0:2 im Rückstand – Minute 60

15 Minuten nach der Pause konnte Roman Arndt (Havelwinkel Warnau) den Ball über die Linie bringen (60.). Mit 0:2 verließen die Havelberger den Platz als Sieger. Die Gegner vom SSV Havelwinkel Warnau beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Magdeburger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna II – SSV Havelwinkel Warnau

SV Fortuna II: Wuckelt – Ritter, Seib (78. Lopez Wüst), Sachrau, Fadjinou (66. Zillmann), Bedau (46. Garz), Bimenyimana, Postrach (71. Knochenmuß), Leis, Gerwien (46. Basche), Lange

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Heinrich, Albrecht (88. Debold), Winning (84. Schmidt), Arndt (81. Hain), Bradburn (90. Fringel), Büchner, Schulz, Neumann, Bauer, Lange (77. Dennstedt)

Tore: 0:1 Mathis Lange (45.), 0:2 Roman Arndt (60.); Schiedsrichter: Philipp Seyffert (Köthen); Assistenten: Jonas Berger, Dennis Böttge; Zuschauer: 45