Dessau-Roßlau. - Statt 6.600 Zuschauern in der Getec-Arena jubelten in der Anhalt-Arena in Dessau-Roßlau lediglich 2.424 Fans dem SC Magdeburg zu. Der Atmosphäre beim Play-offs-Spiel der Champions League gegen Dinamo Bukarest hat es allerdings nicht geschadet. „Es war eine spezielle Stimmung, die wir genossen haben. Es ist nicht selbstverständlich, so eine Atmosphäre zu haben“, bedankte sich SCM-Trainer Bennet Wiegert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.