Bernburg/MTU. Auf dem Sportplatz Baalberge haben 78 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SV 08 Baalberge und der Germania Wernigerode verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Karsten Fettback (Stendal) zwei Gelbe Karte an die Gäste (20., 43.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann brachte Jonas Farell Heine die Gäste in Führung (73.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 5

Der SV 08 Baalberge rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV 08 Baalberge – Germania Wernigerode

SV 08 Baalberge: Schmalenberg – Nayef, Gadkowsky, Merker, Lange, Sommermeyer, Labbert, Boeck (81. Ziebeck), Beran, Bethke, Weichbrot (66. Naumann)

Germania Wernigerode: Kosiorowski – Badstübner, Hahne, Heine, Thiel, Mittag, Witticke, Seil, Perplies, Gasch, Seil (66. Wagner)

Tore: 0:1 Jonas Farell Heine (73.); Schiedsrichter: Karsten Fettback (Stendal); Assistenten: Christian Braun, Steffen Lenz; Zuschauer: 78