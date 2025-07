Bad Wörishofen - Häufig veröffentlichen Fußballspieler in den sozialen Medien Beiträge nach Spielen. Und auch Urlaubsbilder von Akteuren gehören im Internetzeitalter mittlerweile zur Normalität Das, was Andi Hoti vom 1. FC Magdeburg nun auf Instagram gemacht hat, ist hingegen beileibe nicht gewöhnlich – sondern höchst brisant. So bringt der 22-jährige Innenverteidiger des FCM ohne Worte, aber mit einem Like seinen klaren Wunsch zum Ausdruck: Er möchte zu Zweitliga-Konkurrent Dynamo Dresden wechseln!

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.