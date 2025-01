Der FSV Saxonia Tangermünde sicherte sich am 17. Spieltag der Fußball-Landesliga Nord einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den Osterburger FC.

Tangermünde/MTU. Am Dienstag haben sich der FSV Saxonia Tangermünde und der Osterburger FC ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (0:0).

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits in vollem Schwung, als Andrii Zaporoshchenko mit einem Strafstoß für Tangermünde traf und in Spielminute 56 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Marius Melms den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.08.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Tangermünde

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 17

1:1 Ausgleich im Spiel FSV Saxonia Tangermünde gegen Osterburger FC – 74. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der FSV Saxonia Tangermünde noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Zaporoshchenko (Tangermünde) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Tangermünder Elf erzielen (90.+3). In Spielminute 95 handelte sich der FSV Saxonia Tangermünde noch eine Gelbe Karte ein. Der FSV Saxonia Tangermünde rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FSV Saxonia Tangermünde – Osterburger FC

FSV Saxonia Tangermünde: Runge – Döhmann, Liebisch, Heise, S. Lehmann, Zaporoshchenko, Bäther, Sperfeld (69. Pusch), Kühne (69. Seidel-Holland), Asieiev, J. Lehmann

Osterburger FC: Rubbert (46. Hesse) – Melms, Rieger, Hannemann, Magerin, Thiedke (89. Muhl), Melms, Sperling, Koehn, Müller (61. Rudolph), Grünwald

Tore: 1:0 Andrii Zaporoshchenko (56.), 1:1 Marius Melms (74.), 2:1 Andrii Zaporoshchenko (90.+3); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Matthias Henke, Julien-Rene Franke; Zuschauer: 285