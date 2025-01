Am 4. Spieltag der Fußball-Landesliga Nord erreichte der Heimverein Germania Wernigerode gegen den Magdeburger SV Börde ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Wernigerode/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich die Germania Wernigerode und der Magdeburger SV Börde am Samstag 2:2 (0:0) getrennt.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Christopher Witticke (Germania Wernigerode) netzte in der 8. Minute der zweiten Halbzeit (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte David Berlin den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen Germania Wernigerode und Magdeburger SV Börde – Minute 69

Unentschieden. Wernigerodes Jonas Farell Heine konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 4

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Mathias Rhode den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Magdeburger Team erzielte (78.). Die Wernigeroder sind auf Platz 17 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Magdeburger SV Börde

Germania Wernigerode: Kosiorowski – Mittag, C. Seil, Beck, Perplies (72. Mock), S. Seil, Gasch, Witticke (61. Sölle), Heydecke (72. Thiel), Heine (85. Hahne), Badstübner

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Rhode, Johne (60. Priezel), Leonhardt, Berlin, Rebone (55. Schöppe), Schüßler, Köhler, Müller, Kreutzer, Wolschke

Tore: 1:0 Christopher Witticke (53.), 1:1 David Berlin (69.), 2:1 Jonas Farell Heine (77.), 2:2 Mathias Rhode (78.); Schiedsrichter: Patrick Welsch (Aken); Assistenten: Pascal Werner, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 54