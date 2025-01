Fußball-Landesliga Süd: Am Donnerstag war der SC Naumburg gegenüber dem FSV Bennstedt machtlos und wurde mit 0:2 (0:0) vom Platz gefegt.

Naumburg/MTU. Vor 83 Zuschauern hat sich das Team von Patrick Hausmann mit 0:2 (0:0) gegen Bennstedt geschlagen geben müssen.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Mustapha Amari (FSV Bennstedt) netzte in der 10. Minute der zweiten Spielhälfte (55.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Naumburg

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 7

SC Naumburg sieht sich 0:2 im Rückstand – 81. Minute

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Amari (Bennstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 0:2 gingen die Bennstedter als Sieger vom Platz. Die Naumburger sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Naumburg – FSV Bennstedt

SC Naumburg: Derbek – Zintsch, Mainka, Hoffrichter (63. Ajo), Zipfel, Pundzin, Sperling, Solivani, Hoffmann, Jacob, Döring

FSV Bennstedt: Krystofiak – Amari (87. Wedler), Uhlmann, Arendt (87. Clasen), Jurkiewicz (78. Hannemann), Butzmann, Wiecker, Stieber (62. Körtge), Löser (71. Lenhard), Schaffrath, Völkel

Tore: 0:1 Mustapha Amari (55.), 0:2 Mustapha Amari (81.); Schiedsrichter: Sarah Begert (Dessau-Roßlau); Assistenten: Jonas Berger, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 83