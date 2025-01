Am 6 Spieltag der Fußball-Landesliga Süd gelang dem SV Edelweiß Arnstedt ein 2:1 (2:0)-Triumph über den SV Eintracht Emseloh.

Arnstedt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 161 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Arnstedter waren den Gästen aus Emseloh mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Jonathan Nönnig traf für den SV Edelweiß Arnstedt in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Arnstedter waren aber noch nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor durch Krzysztof Jacek Kaczmarek erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Arnstedt

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 6

SV Edelweiß Arnstedt führt in Minute 34 mit 2:0

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Illia Polishchuk, den Ball ins Netz zu befördern und den Emselohern noch ein Tor zu verschaffen (67.). Die Arnstedter sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Edelweiß Arnstedt – SV Eintracht Emseloh

SV Edelweiß Arnstedt: Richter – Nönnig, Hilmer (69. Bönisch), Morgenstern (76. Kögler), Sejdiu, Luib (67. Reinschmied), Kaczmarek (90. Nathow), Gierz, Masur, Köcke (65. Olajide), Ossetek

SV Eintracht Emseloh: Zvonicek – Schmidt, Schüt, Bartos, Polívka, Molochko, Aljindo, Seidemann (65. Hajdini), Polishchuk, Stache (65. Petrai), Mukhoid

Tore: 1:0 Jonathan Nönnig (15.), 2:0 Krzysztof Jacek Kaczmarek (34.), 2:1 Illia Polishchuk (67.); Zuschauer: 161