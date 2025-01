Am 3. Spieltag der Fußball-Landesliga Süd konnte sich der SV Eintra. Lüttchendorf vor 188 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den FSV Bennstedt freuen.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 188 Besuchern auf dem Sportplatz an der B 80 geboten. Die Mansfelder setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Bennstedt durch.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Joao Dahaba (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte dann spät in Spielminute 66 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 3

2:0 Vorsprung für SV Eintra. Lüttchendorf – 88. Minute

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Alexander Gründler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (88.). Die Gegner vom SV Eintra. Lüttchendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FSV Bennstedt

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Fiebiger, Neigenfink, Stoye (58. Dahaba), Wölbing (82. Metzner), Heimur, Gründler (90. Hajdarpasic), Kuttner, Magdeburg, Siebenhühner, Waage

FSV Bennstedt: Krystofiak – Schaffrath, Körtge, Löser, Völkel, Bräuer (84. Lenhard), Hannemann (32. Wiecker), Arendt, Uhlmann, Jurkiewicz, Amari

Tore: 1:0 Joao Dahaba (66.), 2:0 Alexander Gründler (88.); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Martin Lee Wolter, Martin Beutel; Zuschauer: 188