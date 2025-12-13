Ergebnis 16. Spieltag 0:0 – FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1 spielen remis
Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber FC Einheit Rudolstadt gegen den Bischofswerdaer FV 1 ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Rudolstadt/MTU. Im Städtisches Stadion haben 111 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem FC Einheit Rudolstadt und dem Bischofswerdaer FV 1 verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Rudolstadt
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 16
FC Einheit Rudolstadt auf Augenhöhe mit Bischofswerdaer FV 1 – 0:0
Die Rudolstädter sicherten sich somit Platz sechs.
Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – Bischofswerdaer FV 1
FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Floßmann (86. Bakavoli Mohammadi), Kponton (70. Rühling), Frackowiak, Smyla, Krahnert, Zerrenner, Ensenbach (79. Riemer), Starke, Heß, Rupprecht
Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Weiß, Baudisch, Hecker, Goebel (75. Bürger), Born (75. Krautschick), Sobe, Stopp, Fromm, Hofmann, Reh
; Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 111