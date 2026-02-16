Für einen Tennis-Routinier ist das Turnier in Dubai schon wieder vorbei. Obwohl ihre Gegnerin angeschlagen ist, gibt es eine klare Niederlage.

Dubai - Laura Siegemund hat beim Tennis-Turnier in Dubai ihre Auftaktpartie klar verloren. Die 37-Jährige musste sich bei dem WTA-1000-Event der inzwischen für Australien startenden Darja Kassatkina mit 2:6, 3:6 geschlagen geben. Kassatkina wurde zwar früh im ersten Satz behandelt, hatte die Partie aber dennoch fest im Griff. Nach nur 88 Minuten stand das Aus für Siegemund fest.

Zuvor hatte am Sonntag bereits Tatjana Maria (38) ihre Erstrunden-Begegnung verloren. Ellla Seidel, die sich bei der mit knapp vier Millionen Dollar dotierten Veranstaltung über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, steht dagegen in der zweiten Runde. Die 21-Jährige gewann zum Auftakt gegen Cristina Bucsa aus Spanien mit 6:1, 6:4.