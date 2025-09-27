Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Spiel gegen den FSV Budissa Bautzen am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Sandersdorf/MTU. Im Sport- u. Freizeitzentrum haben 50 Zuschauer am Samstag das Match zwischen der SG Union Sandersdorf und dem FSV Budissa Bautzen verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Die SG Union Sandersdorf rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FSV Budissa Bautzen

SG Union Sandersdorf: Räthel – Brunner (82. Exner), Schnabel, Farkas (72. Koto'o Djouokou), Seifert, Hamella, Choschnau, Sponholz, Stashenko (72. Walter), Sauer (82. Jauck), Wonneberger (88. Scheibe)

FSV Budissa Bautzen: Hübner – Hentsch, Noack, Noack (46. Orosz), Schäller (64. Haustein), Cellarius (46. Käppler), Zech, Gerhardi, Schröder, Hennig, Rohlik

; Schiedsrichter: Jakob Scheibner (Cottbus); Assistenten: Tino Stein, Max Stramke; Zuschauer: 50