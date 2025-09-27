Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen errang am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SSV Havelwinkel Warnau.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der SSV Havelwinkel Warnau am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Illia Hlynianyi (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das Gegentor konnten die Havelberger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Wilhelm Neumann den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Minute 65 1. FC Bitterfeld-Wolfen auf Augenhöhe mit SSV Havelwinkel Warnau – 1:1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Kyrylo Galushyn, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Bitterfeld-Wolfener zu entscheiden (90.+1). Die Bitterfeld-Wolfener sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SSV Havelwinkel Warnau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hoffmann, Potapenko (77. Gründling), Böhme, Mertes (90. Bauer), Bark, Hlynianyi, Elflein (62. Galushyn), Radke, Litzenberg (80. Ludwig), Hadaschik (86. Sumka)

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Bäther (63. Paege), Cembala, Otto, Krause, Bradburn, Bauer (71. Winning), Neumann, Hutyra (90. Kniestedt), Hilgenfeld (86. Schulz), Büchner

Tore: 1:0 Illia Hlynianyi (14.), 1:1 Wilhelm Neumann (65.), 2:1 Kyrylo Galushyn (90.+1); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Marco Uhlmann, Jonas Boxhorn; Zuschauer: 107