0:3 – 1. FC Lok Stendal verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SC Freital

Stendal/MTU. Das Spiel zwischen Stendal und Freital ist mit einer klaren 0:3 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Louis Menz (SC Freital) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Freitaler legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Bruno Schiemann der Torschütze (34.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

In Minute 66 fiel das letzte Tor der Partie. 21 Minuten nach der Pause gelang es Moritz Herold, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 zu festigen (66.). Die Gegner vom SC Freital beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Stendaler sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SC Freital

1. FC Lok Stendal: Poser – Schulze, Buschke, Witte (82. Barrie), Schaarschmidt, Grigo (77. Kaschlaw), Kohl (61. Mahrhold), Knoblich, Stark, Schleicher (61. Salge), Ilchenko

SC Freital: Kamenz – Herold (80. Michael), Horschig (80. Seyfert), Fluß, Schiemann (72. Ohnesorge), Wermann, Heidler (80. Böcker), Tänzer, Von Brezinski, Menz (72. Frenzel), Adler

Tore: 0:1 Louis Menz (30.), 0:2 Bruno Schiemann (34.), 0:3 Moritz Herold (66.); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Jette Wolf, Frank Tallner; Zuschauer: 372