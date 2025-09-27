Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Samstag war der 1. SC 1911 Heiligenstadt gegenüber dem FC Grimma machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Vor 344 Zuschauern hat sich das Team von André Thüne mit 0:3 (0:1) gegen Grimma eine Niederlage eingestehen müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Julian Luis Janz das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FC Grimma kassierte zweimal Gelb (35.). In der zweiten Halbzeit setzte Grimma noch einen drauf: In Minute 56 wurde ein weiteres Tor durch Tommy Kind erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

1. SC 1911 Heiligenstadt gerät 0:2 ins Hintertreffen – 56. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt steckte einmal Gelb ein. Der FC Grimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von René Behring.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Kind den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (82.). Damit war der Erfolg der Grimmaer gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – FC Grimma

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Gorges (13. M. Lerch), Möhlhenrich, Pietsch, Göbel, Bako, Schnellhardt, Vogt (46. Wilhelm), Jeschke, Fiedler (67. Rohner), Wolanski

FC Grimma: Cap – Rieger, Pistol, Kind, Kaba (46. Seidl), Ziffert (72. Mattheus), Vogel, Wächtler (46. Markus), Janz, Hübner, Spreitzer

Tore: 0:1 Julian Luis Janz (28.), 0:2 Tommy Kind (56.), 0:3 Tommy Kind (82.); Schiedsrichter: Johann Schwarz (Berlin); Assistenten: Thimo Henrik Welk, Marcel Mallassa; Zuschauer: 344