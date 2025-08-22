Für den Gastgeber Bischofswerdaer FV 1 endete das Spiel gegen den FSV Budissa Bautzen am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (0:1)-Punkteteilung.

Bischofswerda/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen dem Bischofswerdaer FV 1 und dem FSV Budissa Bautzen mit einem Remis.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Julien Hentsch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

1:1 im Duell zwischen Bischofswerdaer FV 1 und FSV Budissa Bautzen – 74. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Luis Bürger ersetzte Leon Noah Scholze. Auf der Gastseite sprang Toni Orosz für Norman Kloß ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Luis Bürger, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bischofswerdaer zu erreichen (74.). Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Bischofswerdaer sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – FSV Budissa Bautzen

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Stopp, Reh (79. Dolla), Scharfe, Scholze (62. Bürger), Born, Krautschick, Weiß, Hecker, Rettig, Hofmann

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Schröder, Gerhardi, Rohlik (79. Cellarius), Hennig, Noack, Rohlik, Zech (90. Schäller), Käppler, Hentsch (79. Haustein), Kloß (66. Orosz)

Tore: 0:1 Julien Hentsch (34.), 1:1 Luis Bürger (74.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Luis Riedel, Philipp Schubert; Zuschauer: 568