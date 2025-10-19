Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am vergangenen Sonntag war der FC Einheit Rudolstadt gegenüber dem SC Freital machtlos und wurde mit 1:3 (1:1) vom Platz gefegt.

Rudolstadt/MTU. Vor 240 Zuschauern hat sich das Team von Hendrik Faik mit 1:3 (1:1) gegen Freital eine Niederlage eingestehen müssen.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Philip Weidauer für Freital traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Justin Smyla (15.) erzielt wurde.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Freitals Sandro Schulze konnte seinem Team in Minute 51 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Liam Floßmann kam rein für Max Zerrenner und Yaser Bakavoli Mohammadi für Emilio Heß. Auf der Gastseite sprangen Moritz Herold für Ricardo Michael und Bruno Schiemann für Philip Weidauer ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SC Freital steckte einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der FC Einheit Rudolstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Hendrik Faik.

In der Nachspielzeit nutzte der SC Freital noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Robin Fluß (Freital) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 gingen die Freitaler als Sieger vom Platz. Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – SC Freital

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Heß (80. Bakavoli Mohammadi), Schneider, Schlegel, Riemer, Krahnert, Frackowiak, Rühling, Rupprecht (80. Ensenbach), Zerrenner (70. Floßmann), Smyla

SC Freital: Kamenz – Schulze (86. Fluß), Adler, Von Brezinski, Heidler (86. Frenzel), Weidauer (73. Schiemann), Menz, Michael (73. Herold), Horschig, Tänzer (90. Böcker), Wermann

Tore: 0:1 Philip Weidauer (9.), 1:1 Justin Smyla (15.), 1:2 Sandro Schulze (51.), 1:3 Robin Fluß (90.+2); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Til Kiwitt, Jacob Slotta; Zuschauer: 240