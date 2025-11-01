Die SG Union Sandersdorf hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den RSV Eintracht 1949 mit 1:4 (1:1).

Sandersdorf/MTU. Das Match zwischen Sandersdorf und RSV ist mit einer klaren 1:4 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Dominik Kruska (RSV Eintracht 1949) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Pascal Sauer den Ball ins Netz (23.).

SG Union Sandersdorf und RSV Eintracht 1949 – 1:1 in Minute 23

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Sandersdorfer den Ball in der 60. Minute unglücklich ins eigene Tor. Dann verbuchten die Brandenburger einen weiteren Erfolg. Till Plumpe versenkte den Ball in Spielminute 66. Spielstand 3:1 für den RSV Eintracht 1949.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Saheed Mustapha den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 festigte (79.). Damit war der Erfolg der Brandenburger entschieden. In Spielminute 84 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – RSV Eintracht 1949

SG Union Sandersdorf: Räthel – Jauck, Nakano (71. Exner), Sponholz (79. Koto'o Djouokou), Sauer (71. Mittmeier), Mehnert (59. Schnabel), Seifert, Hamella, Farkas, Scheibe (71. Walter), Choschnau

RSV Eintracht 1949: Brenn – Mustapha, Kruska, Sommer (87. Vujic), Güllmeister, Jupolli (68. Hauck), Wurster (81. Yatkiner), Fron, Plumpe (81. Seeger), Samson, Steinborn (87. Koschembahr)

Tore: 0:1 Dominik Kruska (9.), 1:1 Pascal Sauer (23.), 1:2 Lennart Pascal Jauck (60.), 1:3 Till Plumpe (66.), 1:4 Saheed Mustapha (79.); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Benjamin Arnold, Louis Kehl; Zuschauer: 42