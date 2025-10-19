Der 1. FC Lok Stendal sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 5:4 (2:3)-Erfolg gegen den FC Grimma.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Kevin Werner für Grimma traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Robin Spreitzer den Ball ins Netz (23.).

1. FC Lok Stendal liegt 0:2 im Rückstand – Minute 23

Der 1. FC Lok Stendal war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Philipp-Maik Witte versenkte den Ball in Minute 30. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Grimmaer aber zunächst nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Werner traf in Minute 40 zum zweiten Mal. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Niclas Buschke versenkte den Ball in der 41. Minute, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Grimmaer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Tommy Kind traf in Minute 55. Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Witte versenkte den Ball in der 77. Minute zum zweiten Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Witte den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Stendal sicherte (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Knoblich, Ilchenko, Masuth, Schleicher, Witte (90. Barrie), Mahrhold, Kaschlaw (72. Scheffler), Buschke, Schaarschmidt, Schulze

FC Grimma: Cap – Werner, Pistol, Spreitzer, Janz, Ziffert, Kind (85. Mattheus), Markus (46. Katzenberger), Rieger, Hübner (59. Öner), Vogel

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378