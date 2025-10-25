Die deutschen Fußballerinnen können im Halbfinal-Rückspiel der Nations League wieder auf Janina Minge zurückgreifen. Bei Frankreich fällt eine Weltklasse-Spielerin verletzt aus.

Düsseldorf - Top-Stürmerin Marie-Antoinette Katoto fehlt den französischen Fußballerinnen im Halbfinal-Rückspiel der Nations League gegen Deutschland. Die 26 Jahre alte Angreiferin von Olympique Lyon habe nach dem 0:1 der Französinnen am Freitag in Düsseldorf gegen das DFB-Team Schmerzen im rechten Oberschenkel verspürt, teilte der französische Verband mit. Katoto werde daher das Rückspiel am Dienstag (21.10 Uhr/ZDF) in Caen verpassen.

„Nach medizinischen Untersuchungen am Samstagmorgen musste die Spielerin für das Rückspiel zurückziehen“, hieß es in der Mitteilung. Auf eine Nachrückerin verzichtet Nationaltrainer Laurent Bonadei. Bei dem Team von Bundestrainer Christian Wück wird derweil Vizekapitänin Janina Minge nach abgesessener Gelb-Sperre zurückkehren.

Bei einem Finaleinzug hieße der Gegner Ende November/Anfang Dezember wohl Spanien. Die Weltmeisterinnen legten am Freitag gegen Schweden ein 4:0 vor.