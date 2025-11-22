Für den Gastgeber 1. SC 1911 Heiligenstadt endete das Duell mit dem VfB Empor Glauchau am 13. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Am Samstag haben sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt und der VfB Empor Glauchau eine fesselnde Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Lucien Hertel für Glauchau traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Treffer in Nachspielminute 1 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Luis Werrmann (60.) erzielt wurde.

Minute 60: 1. SC 1911 Heiligenstadt mit 0:2 im Rückstand

heim lag 0:2 zurück. In Minute 69 jedoch wendete sich das Blatt: Jannik Jeschke startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 13

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Kristian Bako den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das heimer Team erzielte (70.).

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – VfB Empor Glauchau

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Köhler, Berger, Schnellhardt, Vogt (59. Jeschke), Göbel, Wolanski, Wilhelm, Gorges, Möhlhenrich, Bako (88. Gümpel)

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Hertel (85. Gaida), Mack (65. Rühling), Ullmann, Werrmann (79. Seidel), Albustin, Barth, Anger, Hähnel, Riesen, Knoll

Tore: 0:1 Lucien Hertel (45.+1), 0:2 Luis Werrmann (60.), 1:2 Jannik Jeschke (69.), 2:2 Kristian Bako (70.); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 217