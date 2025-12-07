Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Spiel gegen den VfB Empor Glauchau am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 2:2 (0:0)-Punkteteilung.

Sandersdorf/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich die SG Union Sandersdorf und der VfB Empor Glauchau am Sonntag 2:2 (0:0) getrennt.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Dennis Brunner für Sandersdorf traf und in Spielminute 57 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Sandersdorfer legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Brunner der Torschütze (65.).

Dennis Brunner kickt SG Union Sandersdorf in 2:0-Führung – Minute 65

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sandersdorfer den Ball in der 86. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 2:1 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Am Ende der Partie sollte es dem VfB Empor Glauchau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Florian Hähnel den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Glauchauer Team erzielte (90.+4).

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Empor Glauchau

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sponholz, Schnabel (84. Jauck), Hamella, Nakano, Sauer (56. Walter), Brunner, Ihbe, Exner (84. Choschnau), Mehnert (84. Stashenko), Farkas (55. Scheibe)

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Hähnel, Barth, Knoll (80. Thiam), Werrmann, Rühling (65. Hertel), Bochmann, Ullmann, Riesen (80. Bernhardt), Albustin, Anger (65. Degel)

Tore: 1:0 Dennis Brunner (57.), 2:0 Dennis Brunner (65.), 2:1 Lennart Pascal Jauck (86.), 2:2 Florian Hähnel (90.+4); Schiedsrichter: Thimo Henrik Welk (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Frederic Schecker; Zuschauer: 48