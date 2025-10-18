Der VfB Auerbach 1 errang am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 305 Zuschauern einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode.

Auerbach/vogtl./MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 305 Besuchern der Arena zur Vogtlandweide geboten. Die Auerbacher setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Wernigerode durch.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Cedric Graf für Auerbach traf und sechs Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (51.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Pascal Holger Schardt (61.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

2:0 Vorsprung für VfB Auerbach 1 – 61. Minute

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Vojtech Cermus wurde für Max Roscher eingesetzt und Yannic Voigt für Tim Kaiser. Auf der Gastseite verließen Ben Engelhardt für Jannis Lisowski und Steven Raeck für Lucas Pillich den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Vojtech Cermus (Auerbach) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 3:0 gingen die Auerbacher als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der VfB Auerbach 1 sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Kaiser (66. Voigt), Graf (76. Spranger), Roscher (66. Cermus), Guzlajevs (90. Lippmann), Birkner, Schmidt, Hache (76. Weigel), Schardt, Kadric, Bauer

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Schmidt, Hunter (76. Müller), Hess, Engelhardt (68. Lisowski), Farwig, Pandyal (56. St. Louis), Dörnte (76. Radomski), Singbeil, Taiwo, Raeck (68. Pillich)

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305