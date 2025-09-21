Am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich die VfB Germania Halberstadt vor 396 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Halberstadt/MTU. Die 396 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter schlugen die Gäste aus Stendal mit 3:1 (1:1) souverän.

Marcel Kohn (VfB Germania Halberstadt) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Stendaler doch noch belohnen: In Minute 46 wurde das Gegentor durch Niclas Buschke erzielt.

VfB Germania Halberstadt und 1. FC Lok Stendal – 1:1 in Minute 45+1

Unentschieden. Halberstadts Joel-Pascal Klaschka konnte seinem Team in Minute 54 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Das letzte Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Halbzeitpause, als Klaschka den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (73.). Damit war der Erfolg der Halberstädter entschieden. Die VfB Germania Halberstadt hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Grzega (90. Platz), Heinrich, Hujdurovic (57. Kuffner Sandri), Ertmer, Boateng (90. Conrad), Hackethal, Kohn, Rust, Klaschka (82. Zeidler), Huber (46. Kühnhardt)

1. FC Lok Stendal: Poser – Stark, Knoblich (78. Grigo), Kaschlaw, Ilchenko (82. Matiiv), Schleicher, Witte, Buschke, Kohl, Salge (78. Dzhurylo), Schaarschmidt

Tore: 1:0 Marcel Kohn (10.), 1:1 Niclas Buschke (45.+1), 2:1 Joel-Pascal Klaschka (54.), 3:1 Joel-Pascal Klaschka (73.); Schiedsrichter: Tim Haubenschild (Elstertrebnitz); Assistenten: Christine Weigelt, Ronny Walter; Zuschauer: 396