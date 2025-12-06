Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der VfB 1921 Krieschow vor 186 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Kolkwitz/MTU. Die 186 Besucher auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kolkwitz besiegten das Team aus Stendal mit 4:1 (2:1) souverän.

Gleich nach Spielstart schoss Jannis Fuchs das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Andy Hebler den Ball ins Netz (14.).

14. Minute: VfB 1921 Krieschow liegt mit 2:0 vorne

Es lief nicht gut für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Miguel Pereira Rodrigues, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu festigen (81.). In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Pereira Rodrigues, Bittroff, Hebler (73. Stephan), Seibt (61. Michalski), Raak (73. Zurawsky), Pahlow (84. Zizka), Gerstmann, Fuchs, Dreßler (46. Knechtel), Grimm

1. FC Lok Stendal: Poser – Schleicher, Mahrhold (70. Matiiv), Witte (70. Pfeiffer), Schulze (70. Ilchenko), Knoblich (80. Konieczny), Masuth (85. Kovalov), Schaarschmidt, Stark, Scheffler, Kaschlaw

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186