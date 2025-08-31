Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Mit einem unglaublichen 6:0 (3:0) fegte die Mannschaft des VfL Halle 96 den Bischofswerdaer FV 1 am Sonntag vom Spielfeld.

Halle/MTU. 6:0 (3:0) in Halle: Ganze sechs Bälle hat das Team von Luca Shubitidze, der VfL Halle 96, am Sonntag im Tor der Gegner aus Bischofswerda untergebracht.

Die Gäste aus Bischofswerda mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur zehn Minuten nach Spielstart von Johann Weiß ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Hallensern eine unverhoffte Führung ein (10.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Niclas Hüttig (17.) erzielt wurde.

17. Minute: VfL Halle 96 führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jegor Jagupov traf in Minute 42, Ludwig Bölke in Minute 52 und Anxhelo Kurti in Minute 68. Spielstand 5:0 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Joel Marks, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 auszubauen (88.). In Spielminute 90 handelte sich der Bischofswerdaer FV 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – Bischofswerdaer FV 1

VfL Halle 96: Schmid – Kurti (72. Emmerich), Haese (66. Racine), Oikonomidis (72. Cabral), Hüttig (66. Dierichen), Marks, Pessel (78. Rümpler), Arzumanian, Jagupov, Lubsch, Bölke

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Stopp, Rettig (79. Scholze), Dolla (86. Sobe), Born (46. Bürger), Weiß, Hecker (61. Baudisch), Scharfe, Scheunert, Hofmann, Krautschick (86. Gries)

Tore: 1:0 Johann Weiß (10.), 2:0 Niclas Hüttig (17.), 3:0 Jegor Jagupov (42.), 4:0 Ludwig Bölke (52.), 5:0 Anxhelo Kurti (68.), 6:0 Joel Marks (88.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Tobias Starost, Max Stramke; Zuschauer: 127