Der VfL Halle 96 unter Leitung von Trainer Luca Shubitidze feierte ein deutliches Ergebnis über den FC Grimma mit einem 6:1 (2:1) in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie.

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Sonntag dem Rivalen aus Grimma souveräne sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:1 (2:1) gingen sie vom Platz.

Ludwig Bölke (VfL Halle 96) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Raimison Draiton Dos Santos den Ball ins Netz (24.).

Minute 24: VfL Halle 96 baut Führung auf 2:0 aus

Es sah nicht gut aus für den FC Grimma. In Minute 38 schaffte es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Grimmaer zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Niclas Hüttig traf für Halle in Minute 60, Jegor Jagupov in Minute 66 und Niclas Hüttig in Minute 68. Spielstand 5:1 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

In Minute 76 fiel das letzte Tor der Partie. 31 Minuten nach Anpfiff gelang es Joel Marks, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:1 zu festigen (76.). Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der VfL Halle 96 sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – FC Grimma

VfL Halle 96: Stark – Hüttig (82. Cabral), Haese, Jagupov, Pessel, Lubsch, Bölke (72. Emmerich), Dos Santos (82. Racine), Marks, Rayko (72. Kurti), Shoshi (63. Arzumanian)

FC Grimma: Cap – Werner (69. Seidl), Katzenberger (69. Kögler), Mattheus, Kind (87. Schulze), Bartsch, Ziffert, Vogel, Spreitzer (69. Rasser), Janz, Rieger

Tore: 1:0 Ludwig Bölke (15.), 2:0 Raimison Draiton Dos Santos (24.), 2:1 Alexander Vogel (38.), 3:1 Niclas Hüttig (60.), 4:1 Jegor Jagupov (66.), 5:1 Niclas Hüttig (68.), 6:1 Joel Marks (76.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Jacob Slotta, Philipp Stolze; Zuschauer: 69