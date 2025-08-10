Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber FSV Budissa Bautzen vor 303 Zuschauern gegen den FC Grimma mit einem überragenden 7:0 (5:0) durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Jannik Käppler für Bautzen traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte David Rohlik den Ball ins Netz (15.).

Zu all dem Jammer lenkte der Grimmaer den Ball in der 26. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Bautzener bauten ihren Vorsprung erneut aus. Felix Hennig versenkte den Ball in Spielminute 39 per Strafstoß, gefolgt von Julien Hentsch und Florian Baudisch (44., 79.). Spielstand 6:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der FC Grimma musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Oscar Haustein den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:0 erweiterte (89.). Damit war der Triumph der Bautzener entschieden. Der FSV Budissa Bautzen sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Grimma

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Kloß (61. A. Rohlik), Schröder, Hennig (72. Cellarius), D. Rohlik (72. Haustein), Hentsch (75. Baudisch), Müller, Käppler, Gerhardi, M. Noack (61. Orosz), Zech

FC Grimma: Cap – Tröger (46. Kind), Werner (81. Pistol), Nitschke, Spreitzer (46. Kaba), Rieger (73. Wächtler), Janz (46. Seidl), Bartsch, Katzenberger, Vogel, Ziffert

Tore: 1:0 Jannik Käppler (8.), 2:0 David Rohlik (15.), 3:0 Alexander Vogel (26.), 4:0 Felix Hennig (39.), 5:0 Julien Hentsch (44.), 6:0 Florian Baudisch (79.), 7:0 Oscar Haustein (89.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Rasmus Jessen, Jacob Slotta; Zuschauer: 303