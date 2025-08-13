Fast zwei Wochen lang fliegen bei Spielen der WNBA immer wieder Dildos aufs Spielfeld, zwei Männer sind seither festgenommen worden. Nationalspielerin Leonie Fiebich hat eine klare Meinung.

Los Angeles - Leonie Fiebich hat keinerlei Verständnis für die Störung von WNBA-Spielen durch Sexspielzeug. Zuletzt war es in der nordamerikanischen Profi-Basketball-Liga mehrfach zu Dildo-Würfen aufs Spielfeld gekommen. „Das ist einfach ein bisschen dumm finde ich. Was soll das?“, sagte Fiebich am Rande der Partie ihrer New York Liberty bei den Los Angeles Sparks. In der Halle in der kalifornischen Metropole, in der auch die Los Angeles Lakers ihre Heimspiele austragen, war eine Woche zuvor ein Dildo aufs Spielfeld geflogen.

Sorge, dass die Störungen dem Ruf der Liga schaden, hat Fiebich allerdings keine. „Ich glaube nicht. Ich glaube, dass auch alle Beteiligten damit ganz gut umgehen, es ist halt eine kurze Sekunde, wo das dann beseitigt wird vom Spielfeld und dann geht es weiter“, sagte die deutsche Nationalspielerin.

Zwei Männer bereits festgenommen

In den US-Bundesstaaten Georgia und Arizona waren in der Folge zwei Männer festgenommen worden, die die Dildos auf die Spielfelder geworfen haben sollen. Ihnen wird ordnungswidriges Verhalten, unerlaubtes Betreten fremder Grundstücke, öffentliche Unsittlichkeit und unzüchtige Entblößung vorgeworfen. Bei einer Verurteilung drohen Geld- oder Haftstrafen. Die WNBA hat die Vorfälle in einer Stellungnahme scharf verurteilt und mit einem Hallenverbot von mindestens einem Jahr gedroht.