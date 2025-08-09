Für den Gastgeber VfL Halle 96 endete das Duell mit dem RSV Eintracht 1949 am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 4:4 (2:2)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Der VfL Halle 96 und der RSV Eintracht 1949 haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 4:4 (2:2).

Gleich nach dem Anstoß schoss Jegor Jagupov das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Ludwig Bölke (12.) erzielt wurde.

12. Minute: VfL Halle 96 mit 2:0 Vorsprung

Im Anschluss kamen die zurückliegenden Brandenburger schließlich auch mal zum Zug: Matthias Steinborn versenkte den Ball in Spielminute 26 per Strafstoß, gefolgt von Saheed Mustapha (33.). 2:2. Die Hallenser revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Joel Marks versenkte den Ball in der 48. Spielminute. So einfach ließen sich die Brandenburger jedoch nicht unterkriegen. Tim Göth traf in Minute 57. 3:3. Der VfL Halle 96 konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Achilleas Oikonomidis versenkte den Ball in Minute 74. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der RSV Eintracht 1949 kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Am Ende des Duells sollte es dem RSV Eintracht 1949 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Göth den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Brandenburger Team errang (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – RSV Eintracht 1949

VfL Halle 96: Schmid – Haese, Pessel, Jagupov, Arzumanian (84. Emmerich), Kurti, Bölke (84. Racine), Hüttig (74. Cabral), Oikonomidis, Marks (69. Borval)

RSV Eintracht 1949: Brackmann – Samson, Ekalle, Plumpe (60. Jupolli), Kruska, Hellwig (80. Sommer), Koschembahr (23. Krüsemann), Fron, Mustapha, Steinborn (80. Güllmeister), Göth

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (1.), 2:0 Ludwig Bölke (12.), 2:1 Matthias Steinborn (26.), 2:2 Saheed Mustapha (33.), 3:2 Joel Marks (48.), 3:3 Tim Göth (57.), 4:3 Achilleas Oikonomidis (74.), 4:4 Tim Göth (90.+1); Schiedsrichter: Lars Albert (Muldenhammer); Assistenten: Oliver Seib, Benjamin Arnold; Zuschauer: 118