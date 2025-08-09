Kein Punktgewinn für VfB 1921 Krieschow: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen den FC Einheit Wernigerode einstecken.

Kolkwitz/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Krieschow eine Niederlage gegen den FC Einheit Wernigerode hinnehmen. 1:2 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Andy Hebler für Krieschow traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor konnten die Wernigeroder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Benjamin St. Louis den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Minute 72 VfB 1921 Krieschow auf Augenhöhe mit FC Einheit Wernigerode – 1:1

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Nyger Marley Hunter, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Wernigeroder zu entscheiden (88.). Der VfB 1921 Krieschow rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – FC Einheit Wernigerode

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Gerstmann, Pahlow (90. Wojenmaster), Zurawsky, Raak (65. Seibt), Pereira Rodrigues (72. Stephan), Grimm, Knechtel, Michalski (72. Antosiak), Zizka, Hebler

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Farwig (65. Taiwo), Engelhardt (65. Pandyal), Dörnte (78. Liese), Schmidt, Wersig, Hunter, Singbeil, Lisowski, Schlichting (38. St. Louis), Hess

Tore: 1:0 Andy Hebler (5.), 1:1 Benjamin St. Louis (72.), 1:2 Nyger Marley Hunter (88.); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Romano Wehner, Jonathan Milde; Zuschauer: 308