Kein Punktgewinn für Bischofswerdaer FV 1: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen die VfB Germania Halberstadt hinnehmen.

Bischofswerda/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Frank Rietschel. Der Trainer von Bischofswerda musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:0)-Niederlage gegen Halberstadt beobachten.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Silvio Rust (VfB Germania Halberstadt) netzte in der 10. Minute der zweiten Halbzeit (55.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Halberstädter legten in sehr kurzer Zeit nach. Diesmal war Pascal Hackethal der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (77.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

77. Minute: Bischofswerdaer FV 1 mit 0:2 im Rückstand

In der Nachspielzeit nutzte der Bischofswerdaer FV 1 doch noch die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Jonas Krautschick (Bischofswerda) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bischofswerda erzielen (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich die VfB Germania Halberstadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfB Germania Halberstadt

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Weiß, Born (58. Sobe), Stopp, Hecker (69. Reh), Bürger, Krautschick, Scharfe, Rettig, Hofmann, Scheunert (69. Baudisch)

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Hujdurovic, Ertmer, Kohn, Hackethal, Heinrich, Huber (88. Zeidler), Rust, Boateng (89. Conrad), Grzega, Klaschka

Tore: 0:1 Silvio Rust (55.), 0:2 Pascal Hackethal (77.), 1:2 Jonas Krautschick (90.+1); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Tim Gerstenberg, Steven Hebbe; Zuschauer: 182